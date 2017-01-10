Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 15 декабря 2016 года удовлетворил иск жителя Лудзы Максима Ващенкова против Латвии, присудив ему компенсацию за моральный ущерб в размере 3000 евро (сам Максим требовал 15 000 евро). Эта сумма была назначена за необоснованное содержание Ващенкова под стражей. Правда, до решения ЕСПЧ он не дожил, скончавшись от наркотиков в ноябре 2015 года.

Как отмечает Latvijas avize, Ващенков умер на свободе, находясь в квартире своей бабушки Надежды Зимеле. После смерти внука она продолжила судебную тяжбу и теперь именно она должна получить компенсацию, однако относительно этого имеются сомнения, поскольку латвийская сторона считает, что европейские судьи подошли к делу формально.

Известно, что Ващенков родился в 1986 году, мать умерла, отец работает за границей. Воспитанием Максима занималась бабушка, у которой никогда не было проблем с законом, как и у сестры Максима, проживающей в Норвегии. Однако все иначе было с братьями Ващенкова: один умер от наркопередозировки в 90-х годах, второй находится в тюрьме за убийство. Сам Максим попал в поле зрения органов правопорядка в 15 лет за хулиганство, в 19 лет получил первое наказание за ограбление с применением насилия, спустя еще год получил тюремный срок за ограбление, кражу в группе и мелкую кражу. После освобождения Ващенков перебрался в Ригу, где попался на наркотиках, умышленной порче чужого имущества и кражи. Получил срок — отсидел. В 2010 году — снова проблемы с наркотиками и кража, снова тюремное заключение.

В 2010 году он возвращается в Лудзу, в 2011 году в городе ограбили мужчину, как оказалось, полицейского. Полиция решила, что в нападении может быть замешан Ващенков. Затем в течение нескольких дней в Лудзе зарегистрировали три кражи.

Бывший начальник уголовной полиции Лудзы Денис Жулин сообщил, что тогда в 2011 году под подозрения вместе с Ващенковым попали еще двое мужчин. Всех оставили под арестом. 16 августа 2011 года судья принял решение оставить Максима Ващенкова под арестом. Он обжаловал решение в Латгальском окружном суде, но там решение оставили без изменений. 29 августа прокурор принял решение объединить все три дела, и уже 29 сентября 2011 года материалы передали в суд. После этого с 17 октября 2011 года по 11 апреля 2013 года разные судьи приняли семь решений о продлении содержания Ващенкова в заключении, однако затем ему изменили пресечения на полицейский надзор. Именно за этот период времени, который он провел под арестом, Ващенков и требовал компенсацию в ЕСПЧ.

Однако после того, как он вышел на свободу, он продолжил свое ремесло: в 2013 году Максим украл в магазине мобильный телефон и очки, а также пытался вымогать у местного жителя 200 латов, в 2014 году снова попался на наркотиках, а затем на вымогательстве 1000 евро. Правда, потом потерпевший решил отозвать свое заявление. Кроме того в том же году Ващенков подозревался в угрозах лицу, вовлеченному в судопроизводство, нанесении телесных повреждений, мошенничестве с быстрыми кредитами. В 2015 году он снова попался на мошенничестве с быстрыми кредитами, на попытке кражи телефона из библиотеки. За месяц до смерти Ващенкова реанимировали по причине передозировки.