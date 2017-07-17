Портал Delfi связался с Эммануилом Гедеоновичем — артист не скрывал расстроенных чувств: "В нашей жизни такое впервые, чтобы на нас кто-то покусился… Поэтому реакция особенно болезненная. У нас никогда даже мысли не было, что подобное может произойти. И дело даже не в том, что у нас что-то забрали, а в самом присутствии здесь людей, которые недоброжелательны в отношении к нам. Мне теперь противно тут находиться, браться за стул, за перила лестницы, потому что этот кто-то, наверное, тоже все это трогал…"

Виторган рассказал, что вечером и ночью супруги отмечали 5-летие "Виторган-клуба в Юрмале" — катались с гостями на пароходике по Рижскому заливу. "Был прекрасный теплый вечер, за который мы получили неимоверное количество благодарностей. В доме оставалась наша помощница по дому. Весь день она ходила по дому, убирала. На ночь уединилась в своей комнате отдыха, очевидно, тогда все и произошло — она ничего не слышала и не знала о случившемся. Но, конечно, никаких претензий к ней у нас нет и быть не может — она наш друг и помощник, и она сама напугана случившимся".

Супруги вернулись домой после часа ночи и обнаружили, что сигарный ящик в кабинете артиста стоит на полу, а не на столе. "Подумали, может, помощница забыла, — вспоминает Виторган. — Но когда вошли в спальню, обнаружили, что Иришкины вещи разбросаны — кольца, украшения… Очевидно, это были люди, которые в этом понимали, они забрали все самое дорогое, а какие-то безделушки оставили".

Артист сообщил, что не может предположить, откуда и как воры появились. "Следов — никаких. Дверь на балконе была полуоткрыта, но, возможно, ее оставила уборщица. Повторюсь, мы ни в коем случае ее не виним. Да и вообще, мы расстроены даже не из-за этих бирюлек, а из-за того, что произошел сам факт, что кто-то поднял руку на наш дом, который всегда был очень теплым, уютным и гостеприимным".

По словам Виторгана, полиция приехала сразу ночью и теперь разбирается, но никаких новостей пока нет. Через пять минут половина Юрмалы знала о происшествии и звонила с выражением сочувствия.