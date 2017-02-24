Когда полицейские спросили у юношей, откуда у них чаши и велосипед, они грубо ответили, что это работников полиции не касается, поэтому никаких объяснений они давать не собираются. Поскольку полиция предположила, что вещи были украдены, парней задержали и сопроводили в участок.
Затем полицейские решили доехать до церкви, которая была ближе всего к тому месту, где задержали подозреваемых. В храме на территории Курземского района столицы их встретил священник, который указал, что только что из церкви украли утварь, ящик с пожертвованиями и велосипед, принадлежащий монахине.
Задержанные 1995 и 1997 г.р. ранее уже неоднократно были судимы за кражи и ограбления. По делу начат уголовный процесс.