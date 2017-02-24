В ночь на пятницу при патрулировании Пардаугавы сотрудники Земгальского участка Рижского регионального управления полиции заметили подозрительных незнакомцев, которые толкали велосипед и несли два больших пакета. Присмотревшись, стражи порядка поняли, что в пакетах находится церковная утварь.

Когда полицейские спросили у юношей, откуда у них чаши и велосипед, они грубо ответили, что это работников полиции не касается, поэтому никаких объяснений они давать не собираются. Поскольку полиция предположила, что вещи были украдены, парней задержали и сопроводили в участок.

Затем полицейские решили доехать до церкви, которая была ближе всего к тому месту, где задержали подозреваемых. В храме на территории Курземского района столицы их встретил священник, который указал, что только что из церкви украли утварь, ящик с пожертвованиями и велосипед, принадлежащий монахине.

Задержанные 1995 и 1997 г.р. ранее уже неоднократно были судимы за кражи и ограбления. По делу начат уголовный процесс.