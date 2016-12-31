Возле автобусной остановки сбит мужчина: пострадавший скончался

Foto: LETA Как сообщает пресс-центр Госполиции, 30 декабря в волости Сесавас (шоссе Рига — Бауска) , возле автобусной остановки "Malā krogs" автомобиль VW Passat Variant, которым управлял мужчина 1979 г.р., совершил наезд на находившегося на проезжей части 38-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Начат уголовный процесс.

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