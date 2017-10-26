Возле игрового зала найден избитый и ограбленный мужчина

Foto: stock.xchng Ранним утром 20 октября на пульт дежурного Кулдигского участка полиции поступила информация от бригады Службы неотложной медицинской помощи о том, что возле игрового зала на ул. Лиепаяс найден мужчина, у которого констатированы телесные повреждения и алкогольное опьянение. Пострадавшего доставили в больницу и установили, что у мужчины пропал кошелек с документами и водительские права на управление мотороллером. По данному факту начат уголовный процесс.

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