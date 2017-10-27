Возле круга на ул. Мукусалас сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей

Foto: LETA Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 23 октября, в 13.09 на перекрестке Карля Улманя гатве и ротационного круга на ул.Мукусалас: в это время фургон Scania сбил велосипедиста. Пострадавший доставлен в больницу. Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086982, 25451296 или 110. Репортаж очевидца



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