По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), вечером 27 февраля на пульт дежурного поступил звонок из Валдлаучи (Кекавский край), где на улице ограбили женщину.

Потерпевшая рассказала, что закончила работу в магазине и направлялась домой, когда на нее напали незнакомцы. Применив физическую силу, злоумышленники отобрали у своей жертвы сумочку, в которой было около 200 евро.

Сотрудники участка полиции Баложи пришли к заключению, что преступление могли совершить рижане 1996 и 1997 г.р., один из которых ранее был судим за имущественные преступления. Сейчас он находится под арестом, а в отношении второго применена мера, не связанная с лишением свободы.

Следствие продолжается.