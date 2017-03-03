Потерпевшая рассказала, что закончила работу в магазине и направлялась домой, когда на нее напали незнакомцы. Применив физическую силу, злоумышленники отобрали у своей жертвы сумочку, в которой было около 200 евро.
Сотрудники участка полиции Баложи пришли к заключению, что преступление могли совершить рижане 1996 и 1997 г.р., один из которых ранее был судим за имущественные преступления. Сейчас он находится под арестом, а в отношении второго применена мера, не связанная с лишением свободы.
Следствие продолжается.