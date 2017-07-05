В минувший понедельник в результате оперативных действий в Даугавпилсском крае был задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в контрабанде сигарет. У него пограничники изъяли 59 600 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), подозреваемого удалось задержать на основании полученной ранее оперативной информации о незаконном перемещении акцизных товаров. При проверке прилегающей к железнодорожному полотну территории в волости Науйенас, примерно в 25 метрах от государственной границы были найдены шесть пакетов с контрабандными сигаретами.

Недалеко от места происшествия пограничники заметили автомобиль Volkswagen, в котором находились двое мужчин. Заметив приближение работников ГПС, водитель и пассажир попытались скрыться, однако одного из них удалось задержать. Всего пограничники изъяли 59 000 сигарет NZ Super Slim Gold с белорусскими акцизными марками.

По делу начат уголовный процесс.