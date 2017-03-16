В среду поздно вечером, 15 марта, сотрудники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов на семейный конфликт в Торнякалнс.

На месте их встретила женщина, которая рассказала, что ее гражданский муж пришел домой пьяный и начал ругаться. Словесная перебранка закончилась рукоприкладством. Сначала мужчина несколько раз ударил по лицу супругу, а когда несовершеннолетняя дочь попыталась защитить мать, дал и ей две пощечины.

После этого нетрезвый мужчина потребовал дать ему ключи от семейной машины, чтобы он мог уехать. Получив отказ, он вышел на улицу и выбил в машине стекло.

Пострадавшая отказалась писать заявление о материальном ущербе, однако по факту рукоприкладства по отношению к ее несовершеннолетней дочери в полицию заявила.

У подъезда полицейские встретили зачинщика конфликта. Мужчина постоянно вмешивался в разговор и унижал супругу. На правой руке у него была кровоточащая рана, поэтому на место было решено вызвать "скорую". Медики оказали мужчине медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Так как женщина выразила желание писать заявление по факту рукоприкладства, на место были вызваны также работники Государственной полиции. Информация о случившемся передана также в отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции и в Сиротский суд.