В Иецаве при взрыве газовых баллонов произошел пожар в жилом доме, в результате чего погиб человек, сообщает телеканал LNT.

Несчастный случай в Иецаве произошел в двухэтажном жилом доме. Из загоревшегося здания большинство жителей выбрались сами, одна женщина была спасена, один пострадавший доставлен в больницу, а один мужчина погиб.

Пожарные работали на месте тушения с особой предосторожностью: от жителей получена информация о том, что в помещениях здания находятся еще несколько газовых баллонов. Выяснилось, что в доме были четыре газовых баллона, три из них взорвались.

Изначально была информация, что пожар возник либо из-за короткого замыкания электричества, либо при невнимательных действий с огнем.