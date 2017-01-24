21 января сотрудники Рижской муниципальной полиции в ходе патрулирования окрестностей улицы Лиенес заметили в подворотне мужчину, который стоял на коленях и дрожал.

Стражи порядка подошли и спросили, что случилось. Мужчина продолжал сильно дрожать, утверждая, что сильно замерз. Однако подобное поведение говорило о том, что человек употреблял наркотики. На вопрос, так ли это, мужчина ответил отрицательно. В ходе проверки личных данных выяснилось, что 34-летний мужчина 13 раз привлекался к ответственности за употребление наркотиков.

На место вызвали медиков "скорой", которые осмотрели мужчину и констатировали, что госпитализация не требуется. В ходе проверки у задержанного нашли спрятанный пакетик с белым порошком.

Мужчину доставили в Государственную полицию для проведения дальнейших процессуальных действий.