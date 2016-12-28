Во вторник, 27 декабря, в Риге на перекрестке улиц Юглас и Мурьяну столкнулись две машины. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Как сообщили в Государственной полиции, вызов на место происшествия поступил в 20.00. Столкнулись автомобиль Honda, которым управляла женщина 1990 г.р., и VW, за рулем которого находилась женщина 1989 г.р.

В ДТП пострадали водитель Honda и пассажир, мужчина 1956 г.р. Оба с травмами доставлены в больницу. В машине в момент удара также находилась девочка 2010 г.р., которой госпитализация не потребовалась.

С травмами в больницу также доставлены пассажиры VW - мужчина 1981 г.р. и двое мальчиков - 2011 г.р. и 2015 г.р.