В ночь на 13 июля Рижская муниципальная полиция (РМП) получила вызов на Юглу, где в одной из новостроек были замечены подозрительные незнакомцы. Заявитель сообщил, что, возможно, злоумышленники украли со стройки инструменты и спрятали их в лесу.

Сотрудники РМП прибыли по указанному адресу, где в последний раз были замечены мужчины. В это же время полицейские получили информацию, что незнакомцы снова появились на закрытой строительной площадке. Возле ограждения работники РМП констатировали лаз, а возле него — ящик и пакет с инструментами.

На место происшествия прибыли также сотрудники Госполиции, с помощью которых была обследована вся территория стройки, а на 3-м этаже обнаружены спрятавшиеся за мешками воришки. Их задержали и поместили в оперативный транспорт. При проверке личных данных оказалось, что оба находятся в розыске.

При проверке лесного массива, куда возвращались злоумышленники, полицейские нашли еще шесть ящиков с инструментами и дрель. По делу начат уголовный процесс.