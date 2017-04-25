Юноша вдвое превысил скорость и потерял только полученные водительские права

Foto: PantherMedia/Scanpix Сотрудники Дорожной полиции задержали в Талсинском крае водителя, сильно превысившего допустимую скорость. В результате молодой человек лишился водительских прав, полученных всего за три дня до поездки, сообщили в Госполиции. Днем 23 апреля на дороге Талси — Стенде — Кулдига полицейские остановили автомобиль, ехавший со скоростью 160 км в час вместо разрешенных 70 км в час. За рулем был 18-летний юноша, у которого за нарушение ПДД отняли водительские права.

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