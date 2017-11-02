17-летнего гражданина Латвии Александра, который полторы недели назад в Швейцарии ранил топором нескольких человек, в том числе младенца, перевели из больницы в тюрьму, сообщил в четверг вечером в выпуске новостей телеканал LNT.

Как сообщили телеканалу в швейцарской полиции, юноша будет в заключении до января, когда назначен суд. Сейчас с ним работают психологи. Подросток признался следователям, что своих жертв выбрал случайно и не имеет связи с террористическими организациями.

Все пострадавшие уже выписаны из больниц, но им еще предстоит пройти реабилитацию.

Как сообщалось, 17-летний гражданин Латвии вечером в воскресенье 22 октября ранил топором несколько человек в швейцарском городе Флумс. Инцидент произошел в кантоне Сент-Галлен на северо-востоке Швейцарии. Чтобы задержать нападавшего, полиции пришлось открыть огонь.

Злоумышленник напал на людей на главной площади города после восьми вечера, а затем попытался скрыться на чужой машине, но попал в аварию. Тогда он вышел из машины и ранил еще несколько человек в магазине на автозаправочной станции. После этого полиция открыла огонь и ранила нападавшего.