Сотрудники Госполиции задержали 18-летнего юношу, который обманывал жителей Латвии, решивших заказать товар в интернете. Выйти на след обманщика удалось благодаря заявлениям потерпевших, а также информации Центра защиты прав потребителей.

По данным РРУП, работники Огрского участка полиции установили в ходе следствия, что злоумышленник обманул более 30 человек. Преступник всегда использовал одну и ту же схему, используя сайт, где люди продают книги.

Задержание подозреваемого 1999 года рождения проводилось 7 августа, в библиотеке. На допросе задержанный пояснил, что занимается мошенничеством с 17 лет, и признался примерно в 50 эпизодах. Правда, в распоряжении полиции пока имеется информация о 30 случаях.

Сумма каждой сделки по продаже книг составляла 10-15 евро. Следствие продолжается.