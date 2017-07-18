По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 17 июля в Юрмальский участок поступило сообщение о том, что патрульные заметили подозрительного выбегающего из подъезда мужчину, у которого в руках была женская сумочка.

Заметив приближение стражей порядка, незнакомец выбросил сумку и попытался скрыться. Спустя мгновенье из этого же подъезда выбежала женщина, которая пояснила, что злоумышленник открыл дверь ее квартиры, схватил стоявшую в коридоре сумочку и сбежал.

Полицейские задержали 22-летнего мужчину, который ранее был судим за имущественные преступления и употребление наркотиков. Примечательно, что в сумочке было всего 60 прищепок для белья, и сам задержанный признался, что видел содержимое.

По делу начат процесс.