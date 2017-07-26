Жалобу родители подали весной этого года: в их распоряжении была аудиозапись, на которой слышно, как воспитательница издевалась над малышами. В одном эпизоде она называла ребенка дурачком и больным; ребенка, который попросился в туалет, спросила, не нужен ли ему памперс; пугала детей приходом медсестры, а также грозилась отвести их в лес. В одном случае ребенок плакал 15 минут, однако воспитательница даже не думала его успокаивать.

Изначально инспекция приняла решение закрыть начатое в отношении педагога дело. После повторной подачи жалобы поведение недобросовестной работницы все же было признано эмоциональным насилием. Также известно, что начато разбирательство в отношении еще двоих работниц детского сада — учительницы и ее помощницы. Новые предоставленные родителями доказательства могут свидетельствовать о том, что и они отметились в нескольких эпизодах насилия над детьми.

Согласно Кодексу административных нарушений, размер штрафа за эмоциональное насилие составляет от 35 до 210 евро.