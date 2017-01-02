В ночь на 1 января сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в Старую Ригу, где медики "скорой" не могли совладать с пьяным мужчиной.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка увидели на улице медиков, которые пытались удержать пьяного мужчину, который валялся на брусчатке. Полицейские подошли и помогли поднять мужчину на ноги. Медицинская помощь ему не требовалась.

При обыске у буяна нашли таблетки неизвестного происхождения и растительную смесь, расфасованную по пластиковым пакетикам.

Мужчину доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии для проверки на наличие наркотических веществ. Затем задержанный был доставлен в Государственную полицию для проведения дальнейших процессуальных действий.