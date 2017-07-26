За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 15 пожаров, люди в них, к счастью, не пострадали.

По оперативной информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), шесть пожаров было потушено в краях, три — в Риге, еще шесть — в других городах Латвии.

В Государственной службе леса агентству LETA сообщили, что ни одного лесного пожара за прошедшие сутки зарегистрировано не было.

Во вторник ГПСС 19 раз выезжала также на спасательные работы: 14 раз — в краях, пять — в Риге.

С начала года в Латвии зарегистрировано 6304 пожара, в том числе 2253 пожара, возникших от сжигания сухой травы. При пожарах 246 человек пострадали, 47, включая двух детей, погибли.