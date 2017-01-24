Пострадавший рассказал, что вез пассажира из Старой Риги в Иманту. Когда они приехали в пункт назначения, пассажир вдруг попросил отвезти его на Улманя гатве. Прибыв на место, таксист выбил чек и увидел в зеркало заднего вида, как пассажир достает из кармана нож. Водитель быстро среагировал и закрыл шею рукой, однако, пассажир все же успел воткнуть нож, после чего убежал с места происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в пятницу, 20 января, стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Мужчина 1989 г.р. был задержан у себя в квартире на улице Гоголя. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за кражи, воровство и хулиганские действия.
За попытку убийства начат уголовный процесс. За подобное преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения или заключения сроком от пяти до десяти лет.
В воскресенье, 22 января, задержанный мужчина был арестован.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас он проходит лечение дома.