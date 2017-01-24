19 января сотрудники Земгальского участка полиции получили вызов на Улманя гатве, где был ранен таксист. На него с ножом напал пассажир. По предварительной информации, мужчина воткнул водителю нож в шею, так как не мог расплатиться за поездку.

Пострадавший рассказал, что вез пассажира из Старой Риги в Иманту. Когда они приехали в пункт назначения, пассажир вдруг попросил отвезти его на Улманя гатве. Прибыв на место, таксист выбил чек и увидел в зеркало заднего вида, как пассажир достает из кармана нож. Водитель быстро среагировал и закрыл шею рукой, однако, пассажир все же успел воткнуть нож, после чего убежал с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в пятницу, 20 января, стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Мужчина 1989 г.р. был задержан у себя в квартире на улице Гоголя. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за кражи, воровство и хулиганские действия.

За попытку убийства начат уголовный процесс. За подобное преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения или заключения сроком от пяти до десяти лет.

В воскресенье, 22 января, задержанный мужчина был арестован.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас он проходит лечение дома.