В рижском микрорайоне Яунциемс за приставания к посетителям кладбища полиция задержала объявленного в розыск мужчину, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Рижского управления полиции.

5 августа во второй половине дня полиция получила информацию, что на Яунциемском кладбище какой-то мужчина в темной одежде приставал к нескольким посетителям. На место событий был послан ближайший экипаж полиции.

Несколько взволнованных женщин рассказали полицейским, что навязчивый мужчина сначала выпивал в окрестностях, а затем повстречал какую-то женщину и они вместе отправились в сторону леса. Осмотрев указанную территорию, полицейские заметили двух лиц соответствующего описания, которые прилегли на опушке леса.

Мужчина категорически отрицал, что приставал к посетителям кладбища. Во время разговора с полицией от него и от женщины сильно разило алкоголем. Кроме того, пара вела себя вызывающе и угрожала стражам правопорядка неприятностями по месту работы.

Полиция решила задержать эту пару, однако мужчина отказался подчиниться требованиям проследовать в полицейский автомобиль. Тогда полицейские надели на мужчину наручники, а заодно и эту меру применили и к его спутнице, которая пыталась скрыться с места событий.

При проверке личности данных обоих задержанных выяснилось, что мужчина находится в розыске. Его передали работникам Госполиции, а женщину доставили в дежурную часть. Во время теста на концентрацию алкоголя, степень опьянения мужчины составляла 4 промилле.