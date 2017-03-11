За минувшие сутки, 10 марта, в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 18 человек, один — погиб.

Как сообщалось, ДТП по смертельным исходом произошло утром 10 марта в волости Гришкану Резекненского края. На дороге Резекне-Дагда водитель 1936 г.р. за рулем Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, за рулем которого находился мужчина 1987 г.р. После удара Opel врезался в автомобиль Toyota, которым управлял мужчина 1965 г.р. От полученных травм пожилой водитель Opel скончался на месте аварии.

В Госполиции подчеркивают, что большинство аварий происходит из-за несоблюдения скоростного режима. Если скорость превышена, то тормозной путь увеличивается. Эти метры могут стать решающими в ДТП. Полицейские призывают не ехать с максимально допустимой скоростью на участках, где дорога скользкая, имеются ямы или разные покрытия.

Как сообщает пресс-служба Госполиции, в целом за 10 марта 33 аварии произошли в Рижском регионе, в Латгилии зарегистрировано 24 ДТП, в Курземе — 14, в Земгале — 13, в Видземе — девять.