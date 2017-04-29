За 28 апреля в Латвии зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, еще 14 пострадали, сообщает Государственная полиция. Четверо пострадавших — пешеходы и велосипедисты.

Вечером 28 апреля в Баркаве Мадонского края в результате ДТП погиб мужчина 1995 г. р., а еще двое молодых людей получили травмы, сообщает Госполиция.

Mitsubishi Galant, в котором находились трое молодых людей, врезался в дерево. По предварительной информации, молодые люди, в том числе водитель автомобиля, возможно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не выбрал безопасную и соответствующую скорость движения, в результате чего съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево. В результате аварии один из находившихся в автомобиле мужчин погиб, а остальные двое доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция 28 апреля задержала восемь водителей, за превышение скорости на водителей оформлено 199 протоколов.

В целом за минувшие сутки полиция вчера оформила 583 протокола о нарушениях правил дорожного движения.