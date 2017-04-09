В минувшие сутки потушено 103 пожара прошлогодней травы — это крупнейшее за сутки количество таких пожаров в этом году, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В целом с начала года зарегистрировано уже 1011 пожаров прошлогодней травы.

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, а иногда гибнут люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.

Согласно Кодексу административных нарушений за сжигание прошлогодней травы к физическим лицам применяется штраф в размере от 280 до 700 евро, а за ненадлежащий уход за земельными участками, чтобы не допустить образования прошлогодней травы, штраф для физических лиц составляет от 140 до 700 евро, для юридических лиц — от 700 до 2900 евро.