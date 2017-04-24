С 1 января по 31 марта текущего года Госполиция получила информацию о 216 угнанных автомашинах, 89 из которых найдены.

Как сообщили в Госполиции, в последние годы угонов становится меньше, но в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года их количество немного возросло — на 6%. Годом ранее с января по март было угнано 203 автомашины.

Угонщики предпочитают автомашины марки BMW начиная с 2007 года выпуска. В прошлом году таких автомашин было угнано 25, в этом году — 53.

Второе место в "топе" угоняемых марок занимает Volkswagen (за три месяца угнано 47 автомашин, что на 11 случаев меньше), а третье — Audi (22 автомашины в этому году и 47 в прошлом).

Новой тенденцией 2017 года являются угоны автомашин марки Nissan — в прошлом году их вообще не угоняли, а в этом году угнали восемь. Также растет интерес злоумышленников к маркам Toyota и Honda.

Новые автомашины часто оснащены системой Keyless Go (бесконтактного доступа), и воры разработали технологии по удаленному считыванию кодов этой системы, что облегчает угоны, отмечает полиция, напоминая о необходимости дополнительных средств защиты на таких автомашинах.