Задержан грабитель, выслеживавший своих жертв на ул. Маскавас и Даугавпилс

Foto: Policija По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 21 октября был задержан мужчина, изображенный на снимке, который подозревается в уличных ограблениях. На сегодняшний день известно, что своих жертв он выслеживал в Латгальском предместье Риги, в окрестностях улиц Маскавас и Даугавпилс. У полиции есть основания предполагать, что данный человек может быть причастен и к другим преступлениям. Если вы опознали в нем своего обидчика, просьба сообщать по телефонам: 67086800, 67086852, 67086822, 110.

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