Сотрудники Государственной полиции задержали мужчину, который продал большое количество фальшивых слитков золота, сообщили в Госполиции.

О случаях продажи фальшивых слитков золота полиции стало известно в 2015 году. В ходе расследования выяснилось, что некий мужчина реализовывал подделки рижским ломбардам и предприятиям, занимающимся скупкой и продажей золота и серебра.

Фальшивые золотые изделия также предлагались частным лицам в пабах Вецриги и гостиницах. В числе пострадавших от действий мошенника — четыре предприятия и три частных лица.

В начале этого года подозреваемый был задержан при попытке продать фальшивые слитки золота. У него дома был проведен обыск, в ходе которого изъято много фальшивой бижутерии и слитков золота.

Мужчина 1976 г.р. приобретал фальшивые слитки золота на порталах, торгующих китайской продукцией. Слиток, стоимость которого составляет около 10 евро, мошенник продавал за 300-400 евро.

В конце июня уголовное дело о мошенничестве было передано прокуратуре. К мужчине применена мере пресечения, не связанная с арестом.