В рамках уголовного процесса о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ задержан председатель правления поискового общества Brālība Юрий Тетерис, сообщает портал "pietiek.com".

Как сообщалось, полиция в рамках расследования дела о хранении взрывчатых веществ и оружия провела 12 обысков. Во время одного из обысков сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал полицейский.

По данным портала, взрыв произошел именно по месту жительства Тетериса в Яунсилсе Кекавского края, когда полицейские без экспертов по взрывчатым веществам стали осматривать вещи.

В результате обысков полицейские изъяли 40 кг тротила, 11 пистолетов, 10 карабинов, семь единиц автоматического оружия, 1142 единицы боеприпасов, 81 деталь оружия, 75 взрывных устройств и их составные части.

В рамках уголовного процесс проверяются семь человек, один из них задержан.

Общество Brālība занимается поиском останков павших солдат, их идентификацией и захоронением, а также поиском, реставрацией или передачей на уничтожение амуниции и военной техники.