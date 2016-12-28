В понедельник, 26 декабря, в Огре некий молодой человек вместе с друзьями распивал в своем Mercedes-Benz Sprinter алкогольные напитки.

Один из собутыльников был хорошим другом, а второй - просто знакомым, с которым владелец машины познакомился в тот же день. В десять часов вечера троица решила отправиться по домам.

В полвторого ночи юношу разбудила мать - женщина подошла к окну и увидела, что пропала их машина. Автомобиль стоимостью 10 тысяч евро был припаркован во дворе. О случившемся пострадавшие сообщили полиции.

На одной из улиц стражи порядка обнаружили автомобиль, подходящий под описание. За рулем находился мужчина 1997 г.р. - знакомый пострадавшего. В крови угонщика констатировали более двух промилле, кроме того, у него не было водительских прав. Мужчину доставили в участок. Против него начат уголовный процесс по статье кража. Кроме того, угонщику придется отвечать за управление автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.