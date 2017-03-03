По подозрению в совершении 24 краж в Риге и Юрмале задержана банда молодых людей, сообщили в Госполиции.

В январе и феврале этого года в Юрмале был совершен ряд ночных краж из магазинов и на автозаправочных станциях (АЗС), а также украдено несколько номерных знаков автомобилей.

Полицейские установили возможную причастность к этим преступлениям четырех юношей, один из которых несовершеннолетний. Молодые люди действовали как организованная группа.

Используя снятые с чужих автомашин номерные знаки, юноши заезжали на АЗС, где крали горючее. Из магазинов они воровали табачные изделия и алкоголь.

Все подозреваемые — трое юношей 1995 г.р. и один — 2000 г.р. — задержаны. Двое из них ранее уже имеют судимости за преступления имущественного характера. Начато несколько уголовных процессов.

Двое подозреваемых арестованы. Избранные в отношении остальных меры пресечения не связаны с лишением свободы