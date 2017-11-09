В октябре нынешнего года сотрудники Криминальной полиции Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) раскрыли цепочку преступлений, связанных с хранением, перемещением и реализацией наркотических и психотропных веществ.

В частности, 2 октября в краю Добелес был остановлен автомобиль VW Golf, в котором нашли 5 граммов марихуаны. По подозрению в перемещении наркотиков задержаны мужчины 1993 и 1998 г.р. Также у них изъят пакет с веществом неизвестного содержания и еще 3 грамма марихуаны.

4 октября в Элее был задержан 20-летний мужчина, у котoрого нашли 15 граммов марихуаны. Еще 50 граммов марихуаны обнаружили в его доме во время обыска.

5 октября в волости Берзес (край Добелес) задержан 21-летний мужчина, у которого в гараже изъяли 25 граммов марихуны и электронные весы для взвешивания наркотических веществ.

Кроме того, 20 октября в Елгаве, на ул. Пернавас задержали мужчину 1993 г.р., у которго нашли пакеты с растительным веществом неизвестного происхождения. Спустя пять дней в Елгаве также попался мужчина 1992 г.р., у которого стражи порядка обнаружили марихуану.

Последнее задержание происходило в волости Дуналкас (край Добелес) 30 октября: у мужчины 1994 г.р. во время санкционированного обыска нашли 25 саженцев марихуаны. В рамках начатого уголовного процесса обыски провели и в Вайнедском крае, где было найдено 1800 гр марихуаны, а также коробка с веществoм растительного происхождения.

По всем фактам начаты уголовные процессы.