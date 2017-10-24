Сотрудники Госполиции на прошлой неделе задержали группу лиц, подозреваемых в серийных кражах мотоциклов,квадроциклов и садовой техники на территории Латвии и за ее пределами. Воры действовали по одной и той же схеме: представлялись потенциальными покупателями мототехники или газонокосилок, приезжали посмотреть товар, получая таким образом информацию о том, как и где хранится техника, а затем совершали кражи.

По подозрению в кражах из гаражей в Латвии (Адажский край, Сигулда) и Эстонии задержаны мужчины 1965, 1974 и 1977 г.р. двое из них ранее судимы за аналогичные преступления. Кражи происходили в течение года.

Сотрудники участка полиции Сигулда, Управления криминальной полиции Рижского региона и спецбатальона полиции провели восемь обысков, в ходе которых нашли угнанные ранее мотоциклы KTM, Kawasaki и Suzuki. Всего изъято шесть мотоциклов, владельцев пятерых из них уже удалось установить. Также полиция нашла самодельное огнестрельное оружие, госномера и комплект по замене номеров. Следствие продолжается.