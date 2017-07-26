Задержаны выходцы из стран Азии, собиравшиеся просить в Латвии политубежища

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На днях в Пыталовском районе Псковской области пограничники пресекли несколько попыток незаконно перейти границу. Как рассказали в пресс-службе регионального Погрануправления, первый случай произошел 21 июля в районе деревни Ломы, где в 100 метрах от российско-латвийской границы пограничники задержали 8 граждан одного из южно-азиатских государств, которые собирались по реке Кухва пробраться в Латвию. Для этого они предусмотрительно запаслись лодкой.