Как отмечает портал SM-news, еще одно задержание пограничники провели 23 июля близ поселка Белорусский в 4 км от Латвии. Там также задержана группа выходцев из стран Азии, у которых не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность. Иностранцы пояснили, что надеялись получить в Латвии статус политических беженцев.
Задержаны выходцы из стран Азии, собиравшиеся просить в Латвии политубежища
Foto: Reuters/Scanpix
На днях в Пыталовском районе Псковской области пограничники пресекли несколько попыток незаконно перейти границу. Как рассказали в пресс-службе регионального Погрануправления, первый случай произошел 21 июля в районе деревни Ломы, где в 100 метрах от российско-латвийской границы пограничники задержали 8 граждан одного из южно-азиатских государств, которые собирались по реке Кухва пробраться в Латвию. Для этого они предусмотрительно запаслись лодкой.
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