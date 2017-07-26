Как отмечает портал SM-news, еще одно задержание пограничники провели 23 июля близ поселка Белорусский в 4 км от Латвии. Там также задержана группа выходцев из стран Азии, у которых не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность. Иностранцы пояснили, что надеялись получить в Латвии статус политических беженцев.