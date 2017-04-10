Елгавский суд признал виновной и приговорил к условному наказанию женщину, которая спрятала в прямой кишке наркотики и пыталась таким образом пронести их в тюрьму мужу.

Вина женщины доказана. Суд приговорил ее к условному наказанию с испытательным сроком на два года и три месяца. Приговор можно обжаловать.

Против женщины был начат уголовный процесс за незаконное приобретение (с целью дальнейшей реализации) и хранение наркотических и психотропных веществ. Обвиняемая приобрела 30 таблеток, содержащих клоназепам, и 17 таблеток, содержащих другое психотропное вещество - диазепам, а также 2,8 грамма марихуаны. Наркотики женщина спрятала в прямой кишке, после чего отправилась в Елгавскую тюрьму, чтобы во время длительного свидания передать их мужу. Реализовать задуманное ей не удалось, так как во время обыска работники тюрьмы наркотики нашли.