В минувшее воскресенье в Рижское региональное управление полиции поступила информация о том, что в Зиепниеккалсне некий незнакомец нападает на женщин.

Как отмечают в пресс-центре РРУП, одна из пострадавших столкнулась с хулиганом 20 июля, остальные — 24 июля. Во всех случаях он начинал преследовать своих жертв, прикасаться к частям тела и специально задевать.

РРУП связался с Рижской муниципальной полицией и сообщил о ЧП. Ранним утром 31 июля предполагаемого подозреваемого заметили на ул. Ирбенес. Хулиган не сопротивлялся и добровольно сдался полиции.

Задержанный 25-летний мужчина признался, что преследовал женщин и прикасался к ним, однако свои действия он объяснить не мог. Он раскаялся и пообещал, что впредь такое больше не повторится. Полицейские провели с ним беседу и составили административный протокол за мелкое хулиганство.