Вечером 20 января на пульт дежурного Рижской муниципальной полиции (РМП) поступил сигнал из Зиепниеккалнса, где в одной из квартир разгорелся семейный конфликт.

Прибывшие по указанному адресу полицейские сразу определили квартиру, в которой конфликтовали супруги, поскольку оттуда доносились женские крики. Внезапно в подъезд выбежала женщина, которая показала окровавленную руку и сообщила, что на нее в присутствии детей напал пьяный гражданский муж.

Нападавшего задержали тут же в квартире, а затем передали для дальнейших следственных действий Госполиции. Пострадавшая рассказала, что ее друг несколько дней распивал алкоголь, а затем устроил скандал, угрожая ей расправой. Сначала он схватился за нож и ранил спутницу жизни в палец на руке, а затем взял вилку и воткнул ее гражданской жене в ногу.

Также потерпевшая рассказала, что однажды муж уже наносил ей колотое ранение в область ребер, но тогда она его решила простить. На этот раз женщина решилась написать заявление, правда, от медицинской помощи отказалась. Ведется расследование.