В ночь на 10 января сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в один из бильярдных клубов Золитуде, куда зашел ребенок без сопровождения взрослых.

Прибывшим работникам РМП мальчик сообщил, что зашел просто посмотреть, как люди играют в бильярд. На вопрос, знают ли родители, что их сын ушел в клуб, ребенок ответил утвердительно.

Полицейские отвезли школьника домой, где его встретила мать. Женщина пояснила, что сын ушел на тренировку, но после занятий в спортивном кружке домой не вернулся. Мать звонила сыну, но у того якобы был отключен телефон.

После этого она обошла окрестности, но ребенка нигде не встретила.

По словам матери, это был первый раз, когда ребенок не вернулся домой в позднее время. Начато разбирательство.