16 стран Евросоюза, в том числе Германия и Франция, планируют создать общую Европейскую прокуратуру, чтобы бороться с мошнничеством.

"16 государств информировали три органа ЕС о своем намерении начать сотрудничество для создания Европейской прокуратуры", — отмечается в заявлении Евросовета. Латвии в этом списке нет.

Решение Евросовета свидетельствует, что в ЕС, очевидно, готовы принять подход дальнейшего развития модели "нескольких скоростей".

В создании общей Европейской прокуратуры готовы сотрудничать Германия, Франция, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Греция, Испания, Финляндия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Словения и Словакия.

Идеи о создании Европейской прокуратуры для борьбы против мошенничества, из-за которого в ЕС в год теряются почти 900 миллионов евро, ведутся еще с 2009 года. Но несколько стран возражали против этого, боясь потерять свой суверенитет: у Европейской прокуратуры будут права действовать в странах ЕС. В частности, против создания Европрокуратуры выступали Великобритания, Нидерланды и Италия.