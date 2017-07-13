Оптимизм в ходе саммита

Во время пленарного заседания XIX саммита Украина-Европейский Союз лидеры ЕС и Украины веселились, шутили и демонстрировали взаимную приязнь и оптимизм. Однако не обошлось и без критических заявлений. Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Киев ускорить и интенсифицировать борьбу с коррупцией, "которая является важной для граждан". Вместе с тем он сообщил, что Брюссель согласился отказаться от требования создания на Украине антикоррупционного суда и поддержал создание вместо него в Верховном суде Украины специализированной антикоррупционной палаты.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, в свою очередь, выразил поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в отражении агрессии России на Донбассе и заявил, что ЕС осуждает и не признает незаконную аннексию Москвой Крыма. Он подтвердил продление европейских экономических санкций против Кремля и призвал освободить всех политических заключенных на территории России и в Крыму.

Во время саммита лидеры Евросоюза заявили о намерении выделить Украине 200 миллионов евро на поддержку прифронтовых территорий Донбасса, программы по энергоэффективности, управления государственными финансами, поддержку ключевых реформ и имплементации соглашения об ассоциации. После предоставления в апреле второго транша макрофинансовой европейской помощи в 600 миллионов евро ЕС требует от Киева ускорения структурных реформ, принятия законов в энергетическом и финансовом секторах, отмены запрета на экспорт древесины, высоких пошлин на экспорт металлолома и обеспечения внутренне перемещенных лиц социальной помощью.

Громкие заявления Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний саммит "войдет в историю как саммит безвиза и ассоциации". На итоговом брифинге с Юнкером и Туском он заявил о намерении европейских газотранспортных операторов присоединиться к совместной модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы и подземных газохранилищ, а также анонсировал в будущем году конференцию по перспективам их использования. Порошенко выступил за отмену роуминга международной телефонной связи между Украиной и странами ЕС. Он также сообщил, что Украина планирует присоединиться к таможенному союзу с ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка и Энергетического союза.

Порошенко выступил за "определение новых стратегических перспектив" для Киева со стороны Брюсселя. "Я хочу подтвердить, что это является главным документом, который характеризует сотрудничество Украины и ЕС — соглашение об ассоциации. Все формулировки, которые удовлетворяют Украину, которые удовлетворяют ЕС, отражены в этом документе, который наконец ратифицирован и через несколько недель вступит силу. Украина не пойдет ни на какие компромиссы по нашим европейским планам, что зафиксированы в соглашении об ассоциации ", — заявил Порошенко.

Скандал вокруг итогов

Эти слова стали его ответом на разочарование журналистов и политиков тем, что по итогам XIX саммита Украина-ЕС не было подписано никаких совместных документов. Из дипломатических источников просочилась информация о том, что в последний момент стороны не пришли к согласию относительно всего лишь одного предложения в тексте подготовленного документа, где сказано о признании стремления Украины к членству в ЕС. Это предложение, как утверждают дипломаты, является точной копией из преамбулы соглашения об ассоциации, но именно эти слова якобы вызвали "сопротивление Нидерландов и некоторых других стран Евросоюза".

Заместитель председателя крупнейшей оппозиционной фракции в Верховной раде от партии "Батькивщина" Сергей Соболев назвал срыв подписания итогового документа саммита провалом украинской дипломатии. "Но виноваты обе стороны, потому что такие документы должны заблаговременно готовиться и согласовываться, чтобы спор ни возникал во время самой встречи и потом только об этом и говорил весь мир", — сказал DW депутат. Его коллеги из провластных фракций избегали комментировать итоги саммита, ссылаясь на занятость и необходимость более глубокого изучения материалов встречи.

В отличие от них независимые эксперты не скрывали своего скепсиса. "Была встреча, но не случилось события. Хорошо уже, что обе стороны терпеливо выслушали друг друга: Евросоюз выслушал большие обещания Киева, а Киев всячески демонстрировал свое желание быть в ЕС", — сказал DW киевский политолог Виктор Небоженко. В свою очередь, политолог Александр Маслак считает, что причиной не-подписания общего документа на саммите стало то, что ни Юнкер, ни Туск на самом деле не являются лицами, определяющими политику Евросоюза. "Реальная политика ЕС проводится в Берлине и Париже, которые все еще определяют свое дальнейшее отношение к Украине", — считает эксперт.