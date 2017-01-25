В Еврокомиссии согласны продлить проверки на внутренних границах нескольких стран ЕС, введенные в 2015 году в связи с миграционным кризисом.

Еврокомиссия выразила согласие продлить контроль на границах нескольких стран внутри Шенгенского пространства на три месяца — до середины мая. "Несмотря на постепенную стабилизацию положения, еще не наступило время для перехода к режиму открытых границ", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Германия из-за большого потока беженцев в сентябре 2015 года первой из стран Шенгенской зоны ввела контроль на границе с Австрией. Позже проверки на границах ввели также Дания, Австрия, Швеция и Норвегия.

На встрече 26-27 января на Мальте главы МВД, а неделей позже главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят проблемы миграции и вопрос о контроле на границах. Еврокомиссия также намерена подготовить к встрече на Мальте доклад о работе европейского пограничного агентства Frontex в 2016 году и о миграции через Средиземное море по маршруту из Ливии в Италию.