Правящая коалиция Каталонии пообещала немедленно объявить о независимости от Испании в случае, если в ходе октябрьского референдума за это проголосует большинство населения.

Сторонники независимости автономной области на северо-востоке Испании уже давно говорят о необходимости жить самостоятельно. Один из главных аргументов состоит в том, что процветающий регион со столицей в Барселоне платит Мадриду больше, чем получает от него.

Действительно, Каталония — один из самых богатых регионов Испании, как в культурном, так и в промышленном отношении. Здесь есть свой язык и свои древние традиции. И хотя еще сравнительно недавно о полной независимости никто не заикался, нынешние экономические проблемы Испании сыграли свою роль в смене настроений.

Вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?"

Это голосование сравнивают с референдумом о независимости Шотландии 2014 года, в ходе которого шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании, в соотношении 55% к 45%. Однако шотландский референдум был организован с согласия Вестминстера, а правительство Испании всеми силами противится референдуму в Каталонии.

Что происходит с референдумом?

Новый референдум стал очередным противостоянием Мадрида и правящей коалиции Каталонии. В своем новогоднем телевизионном обращении председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал провести голосование, которое станет "законным и обязательным к исполнению".

Однако Мадрид увидел в этом угрозу национальному единству Испании, и премьер-министр Мариано Рахой призвал юристов найти возможность заблокировать такой референдум. Конституционный суд Испании уже отменил резолюцию каталонского парламента, призывающую к референдуму. Власти также пригрозили судом каталонским чиновникам, если те попытаются провести голосование.

И вот теперь в Каталонии хотят принять закон, который вывел бы регион из-под юрисдикции Испании в попытке обойти препоны, которые ставит Мадрид. Этот законопроект будет рассмотрен региональным парламентом в августе.

Глава фракции Народной партии (правящей партии премьер-министра Рахоя) в парламенте Каталонии Хавьер Гарсия Альбиоль уже назвал этот законопроект попыткой переворота, который прикрывается демократией.

Как пишет ведущая региональная газета La Vanguardia, по условиям референдума в случае, если избиратели проголосуют "за", независимость может быть объявлена "в течение 48 часов". При этом в Статье 4 условий говорится, что для признания референдума состоявшимся минимальная явка не требуется.

Как проходили предыдущие референдумы?

В ноябре 2014 года региональное правительство провело неофициальный опрос, в ходе которого около 80% принявших в нем участие высказались за независимость. Однако явка избирателей оказалась сравнительно низкой: из 6,3 млн потенциальных избирателей проголосовало лишь 2,2 млн.

Референдум также не был обязательным к исполнению, и Конституционный суд признал его незаконным. Какой будет явка в октябре, если Мадрид не даст официального разрешение на проведение референдума, остается только гадать.

Ряд региональных руководителей, включая бывшего главу правительства Каталонии Артура Маса, получили судебные приговоры за неподчинение испанскому закону и проведение референдума в 2014 году. В качестве наказания им было запрещено занимать государственные должности в течение определенного срока.

Тем не менее, сепаратисты в полной мере воспользовались результатами этого непризнанного референдума. В 2015 году националисты Каталонии получили абсолютное большинство мест (135) в региональной ассамблее и проголосовали за начало процесса отделения от Испании.

Сможет ли Каталония отколоться?

Недавний опрос общественного мнения, проведенный региональным правительством, показал, что мнения разделились практически поровну: 48,5% возражают против автономии, 44,3% выступают за.

В свою очередь опрос барселонской газеты El Periodico, которая не поддерживает движение за независимость, свидетельствует о том, что сегодня 85% каталонцев хотят референдума.

И правоцентристская Народная партия, и левоцентристская Испанская социалистическая рабочая партия, занявшие первое и второе места на всеобщих выборах, выступают против отделения Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой даже пообещал, что "не допустит ни одного акта, который повредил бы единству и суверенитету Испании". И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что население Каталонии составляет 16% от населения страны, а ее доля в ВНП страны достигает почти 19%.

В свою очередь председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон не менее твердо убежден в том, что Каталония может и должна стать независимой.

Впрочем, пока что в Каталонии еще нет собственного регионального избиркома для проведения референдума, а местным властям не удалось найти компанию, которая обеспечила бы избирательные участки урнами. Так что ближайшие месяцы обещают быть особенно бурными и для сторонников независимости Каталонии, и для тех, кто всеми силами стремится им помешать.