"В долгосрочной перспективе из-за Brexit в бюджете ЕС будет недоставать от десяти до 12 миллиардов евро в год. Я исхожу из того, что эти недостающие миллиарды будут компенсироваться экономией и более высокими взносами стран-членов", - цитирует Эттингера РИА "Новости".

Напомним, накануне газета The Telegraph узнала о готовности британского правительства заплатить Евросоюзу 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства в связи с выходом из ЕС.

"Мы знаем, что их позиция - это 60 миллиардов евро, но в действительности нижней предел находится на уровне 50 миллиардов. У нас он ближе к 30, однако приемлемая сумма равна 40 миллиардам евро", - отмечал источник газеты, близкий к властям Королевства.

При этом журналисты предположили, что столь внушительные размеры суммы компенсации могут привести к разногласиям в британском правительстве. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон недавно заявил в парламенте, что европейским лидерам стоит умерить аппетиты, поскольку "заоблачный счет" за выход из ЕС Лондон платить не собирается.

Газета подчеркивала, что, вероятно, Британия согласится на выплату означенной суммы только в том случае, если Брюссель признает так называемый "штраф за развод" частью соглашения о будущих отношениях, в частности, торговых.