Помощь Европейского союза входящим в него странам на внешних границах сводится к оплате средств для "управления границей", в частности пограничного наблюдения и необходимого для него оборудования. В качестве примеров сотрудница Еврокомиссии привела тепловизоры и системы сигнализации, оснащенные датчиками, которые Брюссель готов предоставить Вильнюсу. Одновременно она подчеркнула, что финансирование каких-либо "заборов или иных барьеров" на внешних границах невозможно.

"Танки он не остановит"

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, длина забора составит 130 км, высота — 2 м. Строительство начнется весной и завершится к концу 2017 года. Общая стоимость проекта оценена в 30 млн евро. Министр указал, что забор станет препятствием для контрабандистов и укрепит внешние границы ЕС. "Танки он не остановит, но перелезть через него будет непросто", — сказал Мисюнас агентству AFP.

Ранее литовские СМИ сообщали, что на строительство забора в 2017 году из бюджета страны планируется выделить 3,6 млн евро. Рядом с заградительными сооружениями установят современную систему наблюдения за безопасностью границы. До сих пор граница Литвы и Калининградской области России обозначалась только специальными знаками и контрольной полосой шириной 13 метров.

В 2016 году соседняя Эстония начала устанавливать на переходах на границе с РФ камеры наблюдения, подобные тем, что размещены на литовско-белорусской границе.