66% сервисов бронирования гостиничных номеров и сравнения других туристических услуг предоставляют потребителям неверную информацию о ценах и нарушают права потребителей ЕС, заявила Европейская комиссия.

В ходе исследования были проверены 352 сервиса бронирования и сравнения туров в интернете. Выяснилось, что треть веб-сайтов указывают начальные цены, которые не являются окончательными, а в каждом пятом случае рекламные предложения не были действительно доступны, говорится в сообщении ЕК.

Примерно один из четырех веб-сайтов также вводил потребителей в заблуждение, утверждая, что было ограничено количество оставшихся мест или комнат по определенной цене, тогда как это отмечалось только на рассматриваемом сайте.

Комиссия не назвала ни одну из компаний, которые были проверены в ходе исследования европейских сайтов в октябре 2016 г.