По мнению Кудашеффаа, Евросоюз переживает кризис. Однако стал ли он самым глубоким с момента основания ЕС 60 лет назад? Многие считают, что это действительно так — даже учитывая тот факт, что уже 1980-е годы прошли под знаком кризиса. В то время так называемый "евросклероз" (термин, которым обозначался период стагнации и скептического отношения к будущему тогдашнего Европейского сообщества) преодолел тогдашний председатель Еврокомиссии Жак Делор, приступив к созданию единого рынка.

И он сделал это разумным или, скорее, хитрым способом — без громких заявлений об "историческом решении" и презентации общественности своего видения будущего. Нет, это был проект из 300 шагов, которые в итоге практически автоматически привели к созданию единого рынка.

Вне всякого сомнения, это стало для ЕС — который в то время был гораздо меньше, чем сейчас — политическим шансом. При этом он появился благодаря идее, которая зародилась в Брюсселе и была им же претворена в жизнь. Сегодня нечто подобное просто немыслимо, полагает главред DW. Далее Александр Кудашефф разъясняет свою позицию.

Идеалистический порыв после войны

Европейское экономическое сообщество, Европейское сообщество, Евросоюз — эти названия характеризуют стадии развития ЕС. Они символизируют идеалистический порыв после разрушительной Второй мировой войны и создание сообщества, которое изначально включало всего шесть членов, а затем постепенно расширялось: к ЕС присоединились Великобритания и Ирландия, а затем и молодые демократии — Испания, Португалия и Греция. После вхождение в ЕС стран Восточной Европы численность членов союза достигла 28. Впрочем, Великобритания скоро с ним распрощается.

Ничто не символизирует нынешний кризис в такой степени, как Brexit. Одна из стран покидает ЕС потому, что так захотел ее народ. Никто не мог себе представить, что такое может произойти.С тех пор — об этом свидетельствует глубина кризиса — европейцев терзает чувство неуверенности в себе.

Этому способствует и стремительный рост влияния правых популистов, который ставит сторонников ЕС в трудное положение. Это наблюдается повсюду — во Франции, Нидерландах, Италии, Германии и в ряде стран Центральной и Восточной Европы: правые и ультраправые выступают против ЕС и призывают ликвидировать бюрократического монстра в Брюсселе, а евро — отменить.

Их идеи находят своих последователей. Слава Богу, это не большинство. И все же у правых радикалов есть сторонники, которые предпочли бы вернуться к псевдоидиллической системе национальных государств. При этом ЕС — несмотря на свою величину, из-за которой он многим напоминает чрезмерно разросшуюся империю — это не имеющая аналогов история успеха.

Евросоюз стал гарантом мира в Европе. Тем, кто сомневается, нужно просто съездить на восток Украины и поговорить там с людьми, чтобы узнать, что такое мир. Свободный рынок и торговля позволили Евросоюзу добиться невероятного процветания. Солидарность более богатых стран с более бедными помогла последним наверстать упущенное и существенно сократить свое отставание от других членов ЕС.

Люди могут путешествовать по всему Евросоюзу, молодежь может получать высшее образование в любой его стране, каждый гражданин ЕС можно жить и работать, где ему угодно. 60 лет назад, сразу после разрушительной Второй мировой войны, это казалось утопией. Тогда никто бы в это не поверил.

Европейцы должны задуматься о будущем

Да, это правда: на сегодняшний день ЕС регулирует слишком большое количество процессов. Евросоюз в достаточной мере не учитывает потребности рядовых граждан и не всегда может разъяснить им свои цели и подход к решению той или иной проблемы. Брюссель — это космический корабль. Евро работает не так, как (чересчур оптимистично) ожидали его создатели.

Не все члены ЕС считают защиту внешних границ общей задачей всего сообщества. Сохраняются экономические различия между севером и югом, а также западом и востоком — в том числе и по той причине, что ту или иную страну чересчур рано приняли в ЕС. А дальнейшее углубление евроинтеграции и расширение полномочий ЕС нередко требует от национальных правительств слишком многого и поэтому зачастую приводит к их упрямому "нет" и блокировке решений.

Европейцам стоит об этом задуматься. В то же время они должны осознать, насколько хорошо обстоят дела на старом континенте. В данный момент тысячи молодых людей по всей Европе объединяются в движение под названием "Пульс Европы", чтобы выразить свой протест против правых популистов (а иногда и левых, выступающих против глобализации).

Во Франции неплохие шансы стать президентом имеет убежденный европеец Эммануэль Макрон.

А в Германии за пост канцлера будут бороться Ангела Меркель и Мартин Шульц: они — полные противоположности, но вместе с тем оба твердо придерживаются проевропейских взглядов. Поэтому появилась реальная надежда на то, что немецко-французский союз вновь станет двигателем обновленной Европы. Кризис — это в то же время и шанс, подвел итог главред Deutsche Welle.