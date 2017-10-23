Можно ли отказаться от "Европы национальных государств" в пользу "Европы регионов"? Подобная инициатива может вывести Каталонию из тупика, но привести к хаосу в ЕС, считает Бернд Ригерт, обозреватель немецкого издания Deutsche Welle в Брюсселе.

Каталония — не единственный регион в Европе, который жаждет большей независимости. Шотландия, Южный Тироль, Аландские острова, Фландрия, а, быть может, и Бавария… Список можно смело продолжить.

Некоторые регионы стремятся не к созданию отдельного государства, а всего лишь к большей автономии; другие же, как Шотландия и Каталония, хотят стать независимыми национальными государствами. В Брюсселе подобные центробежные силы оценивают как минимум неоднозначно, ведь это ставит под вопрос сохранение ныне существующих национальных государств. А принцип, согласно которому Евросоюз должен защищать территориальную целостность своих членов, закреплен в договорах ЕС.

Противоположный вариант устроит Евросоюз лишь в том случае, если изменение территориального устройства национального государства произойдет в соответствии с его внутренним законодательством и демократическим путем, отмечает немецкий эксперт.

В качестве примера можно привести вхождение ГДР в состав ФРГ в 1990 году или разделение Чехословакии на два независимых государства в 1992 году. В то же время стоит отметить, что как Чехия, так и Словакия вступили в ЕС много позже.

С точки зрения Брюсселя, возможное отделение Шотландии от Великобритании также стало бы хотя и нежелательным, но не вызвало бы проблем в законодательном плане, ведь центральные власти Великобритании дали согласие на проведение шотландского референдума. В отличие от Каталонии, где государство Испания отрицает право каталонцев на проведение референдума, полагает обозреватель Deutsche Welle.

В каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход

По мнению Бернда Ригерта, каждый случай слегка отличается от остальных. При этом стоит вспомнить и об отделении Косово от Сербии, которое до сих пор признают не все члены ЕС, и о распаде многонациональных Югославии и СССР. Ряд регионов, некогда входивших в состав этих ныне несуществующих государств, сегодня являются членами Евросоюза. Возможность признания независимого государства Каталонии другими странами-членами ЕС на данный момент, похоже, исключена. Каталонское правительство не должно тешить себя напрасными надеждами на этот счет.

Но каким же могло бы стать решение, перспектива на будущее, которая помогла бы избежать межрегиональных конфликтов и устранить проблему приоритета интересов национальных государств над регионами? Есть ли у Европы на это свой ответ, задается вопросом эксперт.

Европейские политики периодически выступают с предложением преобразования ЕС в "Европу регионов": зачатки такой концепции уже есть. По совпадению, на этой неделе в Брюсселе как раз прошло заседание Комитета регионов — своего рода регионального парламента, в который входят представители 350 регионов всех 28 стран-членов ЕС, сообщает Ригерт.

Впрочем, Комитет регионов является лишь консультативным органом. Законодательную власть в Евросоюзе между собой делят национальные государства, представленные в Совете ЕС и Европарламенте, который избирается путем прямого голосования.

Предложение отстранить от власти в ЕС национальные государства и предоставить больше полномочий таким регионам, как Каталония, Каринтия или Шлезвиг-Гольштейн, тем самым сделав их реальными носителями европейской идентичности, хотя и обладает определенным шармом с точки зрения теории государства, однако вряд ли осуществимо на практике, полагает обозреватель DW.

Нация или регион?

Федерализация исторически сложившихся национальных государств может стать сложной задачей. Ведь здесь присутствует не только региональная, но и национальная идентичность, от которой будет не так-то просто избавиться, сообщает немецкий эксперт.

В то же время каталонские сепаратисты больше не хотят оставаться лишь одним из европейских регионов. Они жаждут стать полноценным государством: ведь, на их взгляд, каталонцы являются отдельной нацией. На этом фоне границы между терминами и территориальными делениями и вовсе расплываются. Что такое нация, что — регион, а что — конфедерация?

Ригерт омечает, что в данный момент решения в Брюсселе принимаются при участии 28 государств и 750 депутатов Европарламента. Если заменить национальные государства на регионы согласно ныне существующему в ЕС территориальному делению, то в каждом саммите бы участвовало не 28 национальных государств, а 98 регионов, которые по своему размеру примерно соответствуют немецким федеральным землям.

Но возможно и более мелкое деление. Если разбить регионы на территории, равные немецким административных округам, то их число достигло бы 276. Если же единицей, участвующей в принятии политических решений в ЕС, станет немецкий округ или французский департамент, то эта цифра составит 1342. Таким Евросоюзом при его нынешних полномочиях стало бы невозможно управлять.

Приведенные выше цифры, к слову, предоставлены статистическим ведомством ЕС Eurostat. Согласно существующей системе (NUTS), регионы ЕС аккуратно делятся на три уровня: размер субсидий и структурной помощи ЕС уже сегодня рассчитывается, принимая за основу столь мелкое территориальное деление.

Раздробление ЕС на регионы не сможет решить политические проблемы Каталонии. Очевидно, что самопровозглашенным европейским нациям, которые, равно как и часть каталонцев, считают себя угнетенными, скорее необходимо разъяснить, что в наше время суверенитет и расчленение страны на малые государства не принесет им реального прогресса. Вместо этого каталонцы должны попытаться изменить Испанию, а шотландцы — Великобританию. Европа в этом вопросе им не советчик, подводит итог Ригерт.