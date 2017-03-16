Парламент Великобритании одобрил соответствующий законопроект 14 марта. Парламент также наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава ЕC.

Премьер Тереза Мэй обещала начать процесс выхода из ЕС до конца марта. Статья 50 Лиссабонского договора предусматривает два года на переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, согласно плану Терезы Мэй, после выхода из ЕС Британия не сможет оставаться членом единого торгового пространства Евросоюза, но будет стремиться заключить такое соглашение, которое позволило бы ей наиболее свободную торговлю со странами Евросоюза в новых условиях. Мэй поддерживает постепенный переход к новой иммиграционной, таможенной и финансовой системе, чтобы избежать возможных угроз стабильности британского бизнеса.

Британские власти намерены контролировать иммиграционные потоки из Евросоюза, но обещают гарантировать права граждан ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, а также британцев, живущих на территории Евросоюза.

В июне прошлого года в Великобритании прошел референдум, на котором большая часть населения страны поддержала "брексит". Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

В ноябре 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, запускающей процедуру выхода из Евросоюза, без одобрения парламента.