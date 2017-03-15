Европарламент (ЕП) в среду поддержал план усиления официальных проверок продуктов питания "от поля до тарелки", сообщила агентству LETA пресс-секретарь ЕП в Латвии Сигне Знотиня-Знота.

Цель новых правил — улучшить прослеживаемость продуктов питания, бороться с подделками и восстановить доверие потребителей к интегрированности пищевой цепочки. Правовые акты обеспечат всеобъемлющую, интегрированную и более эффективную систему контроля в таких сферах, как правила продовольственной и пищевой безопасности, ветеринарные требования и требования к здоровью растений, органическое производство и правила об указании защищенного географического происхождения.

ЕП уже достиг неформального соглашения с Советом ЕС, которое предусматривает всеобъемлющее поле деятельности, охватывающее все цепочку сельскохозяйственного продовольствия, проведение без предупреждения контроля оценки риска во всех сферах, условия ввоза импортированных из третьих стран животных и продуктов и ряд других мер.