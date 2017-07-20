Переговоры между сторонами продолжатся в конце августа. Барнье сказал, что к этому времени Брюссель будет ожидать от Лондона ясности в таких ключевых вопросах, как права граждан каждой из сторон, граница между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией, а также финансовые обязательства Великобритании перед ЕС.

Мишель Барнье вновь подчеркнул, что переговоры о свободной торговле между Евросоюзом и Великобританией, на которых настаивает Лондон, можно будет вести лишь после решения этих ключевых вопросов. Великобритания весьма заинтересована в таком договоре, поскольку в рамках Brexit она покидает европейский внутренний рынок и европейский таможенный союз.

Финансовые претензии к Лондону

На совместной пресс-конференции с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом Барнье также настаивал на том, чтобы права граждан после Brexit гарантировал Европейский суд.

Со своей стороны Дэвис заявил, что он воодушевлен прошедшими в Брюсселе переговорами и сообщил о "подвижках". Он оставил открытым вопрос о том, заплатит ли его страна компенсацию Брюсселю за выход из состава ЕС.

"Мы — страна, признающая свои международные обязательства и права, и мы намерены и впредь прилагать усилия к их соблюдению", — сказал Дэвис.

Согласно сообщениям, сумма финансовых претензий Брюсселя к Лондону достигает 100 млрд евро. Великобритания до сих пор исключала возможность выплаты такой компенсации.